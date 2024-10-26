內房低迷 中海上季少賺39%

首9個月累計，中海的總收入約1,095.8億元，按年跌6.66%；經營溢利為181.8億元，較去年同期亦跌19.55%。即使集團表示，將保持穩健的財務狀況及強勁的成本優勢，淨借貸比率及融資成本維持於行業最低區間，但不得不承認第三季房地產市場持續低迷。其股價昨逆市受壓，收跌1.48%，報14.6港元，全周不升反跌，且連挫3周，累跌16.85%。

業界分析指，內地樓市踏入10月雖然轉好，6大國有銀行及多家商業銀行如期在昨日起統一對滿足條件的存量房貸利率實施批量調整，預計利率平均下降0.5個百分點，節省借款人總利息支出1,500億元，同時將為樓市釋放剛性置業需求，但從這次拍賣結果來看，反映房企投地熱情有待升溫，可留意房企是否還面臨自身壓力，包括資金的流動性、保交樓等。