內房低迷 中海上季少賺39%
跌勢較上半年擴大 股價3周累挫16%
首9個月累計，中海的總收入約1,095.8億元，按年跌6.66%；經營溢利為181.8億元，較去年同期亦跌19.55%。即使集團表示，將保持穩健的財務狀況及強勁的成本優勢，淨借貸比率及融資成本維持於行業最低區間，但不得不承認第三季房地產市場持續低迷。其股價昨逆市受壓，收跌1.48%，報14.6港元，全周不升反跌，且連挫3周，累跌16.85%。
與潤置分別奪上海地皮
由內房龍頭股中海的上季賣樓成績，可反映行業深陷下行轉折期。集團首3季實現合約物業銷售額1,988.5億元，按年跌16.8%，相應已售樓面面積為763萬方米，更大跌26.13%。招商局置地(00978)同期合同銷售總額約280.26億元，則增約5.15%。
不過，中海相信在政策利好的加持下，有信心在行業大變局中塑強競爭優勢，昨日集團更出手競投上海市區地塊。中海旗下的杭州中海宏鯤房地產經過19輪競價後，投得楊浦區地塊，成交價約32.13億元，溢價率2.32%。同場進行競價的今年第六批住宅用地當中，有3塊土地均以底價成交，如華潤置地(01109)以46.12億元拿下寶山區地塊，均為兩企年內首度在上海市場拿地。
業界分析指，內地樓市踏入10月雖然轉好，6大國有銀行及多家商業銀行如期在昨日起統一對滿足條件的存量房貸利率實施批量調整，預計利率平均下降0.5個百分點，節省借款人總利息支出1,500億元，同時將為樓市釋放剛性置業需求，但從這次拍賣結果來看，反映房企投地熱情有待升溫，可留意房企是否還面臨自身壓力，包括資金的流動性、保交樓等。
內媒報道指，中國持續擴大房地產開發貸款項目「白名單」範圍，上周更提出年底通過項目貸款金額將超過4萬億元，但有開發商指，銀行放貸的步伐與政策尚未同步。
越秀地產(00123)為加快集團資金周轉，擬透過公開掛牌方式，出售廣州天河區廣州環貿中心辦公空間及停車場所有權的潛在交易，上述物業由附屬廣州宏城發展擁有，建議出售該附屬全部股權底價約10.92億元。
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