產經

天璽‧天壓軸賣121伙

新鴻基地產(00016)啟德天璽‧天強勢不減，今日最後一輪銷售121伙，項目日前截止認購登記，收到30,224張入票，超額逾248倍。項目不設大手銷售時段，所有買家均可選購一至兩個單位。發售單位折實價607.66萬至1,922.37萬元，平均呎價約23,833元。
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