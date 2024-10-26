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天璽‧天壓軸賣121伙
新鴻基地產(
00016
)啟德天璽‧天強勢不減，今日最後一輪銷售121伙，項目日前截止認購登記，收到30,224張入票，超額逾248倍。項目不設大手銷售時段，所有買家均可選購一至兩個單位。發售單位折實價607.66萬至1,922.37萬元，平均呎價約23,833元。
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