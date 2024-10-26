產經

Blue Coast II超購101倍

Blue Coast II次輪包括7伙平台花園戶。右八為長實首席營業經理郭子威。 Blue Coast II次輪包括7伙平台花園戶。右八為長實首席營業經理郭子威。
Blue Coast II次輪包括7伙平台花園戶。右八為長實首席營業經理郭子威。
長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II今日作次輪銷售，項目亦於昨日截票。消息指，該盤錄約9,000張入票，以發售的88伙計算，超額逾101倍。今批單位為兩房及三房間隔，包括平台花園戶，折實售價910.5萬元起。
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