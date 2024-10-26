未補價成交：公居屋連錄減價 天盛苑賣496萬

未補價第二市場連錄多宗大單位劈價成交，天水圍居屋天盛苑套三房單位降價24萬元後，即獲買家以496萬元購入。

中原伍耀祖表示，上述單位為R座高層5室，實用面積約650方呎，叫價520萬元放售，累減約4.6%，以呎價約7,631元沽出。原業主於2000年2月以一手價100.84萬元買入單位，自用約24年沽貨，帳面獲利395.16萬元，升值約3.9倍。

綠表客208萬購良景邨 該行蔡天賜續稱，粉嶺居屋雍盛苑A座高層9室，實用面積約636方呎，三房設計，原先叫價約420萬元，議價後減16.2萬元，在第二市場以403.8萬元易手，呎價約6,349元，新買家為上車客。原業主則於2012年以230萬元購入，持貨約12年帳面獲利約173.8萬元，賺幅約75.6%。

未補價公屋都有承接。祥益黃文樂指，屯門良景邨良賢樓中層20室，實用面積約489方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位內附裝修，加上原業主有議價空間，以208萬元購入，呎價約4,254元。