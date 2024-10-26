二手受壓：淘大傳4年貶32% 麗港城呎價$9098

啟德新盤排隊登場，整個東九龍二手市場即時受壓。藍籌屋苑茶果嶺麗港城套三房戶劈價125萬元沽出，呎價僅險守約9,000元關口；牛頭角上車盤淘大花園單位，市傳最新以438萬元易手，約4年帳面貶值逾32%。

市場消息透露，上述麗港城2座中層D室，實用面積約687方呎，原業主為外籍人士，但已屬遺產物業，累減約16.7%，以625萬元成交，呎價約9,098元，呎價屬項目近年低位。資料顯示，同類型單位2020年最高價以938萬元登記售出，現時較高位回落約33.4%。

滿名山5載輸198萬 消息又稱，淘大花園A座一個高層單位，實用面積約390方呎，原則屬兩房間隔，原業主2020年以647萬元購入，市傳剛以每方呎價約11,231元轉售，屬市價，但與約4年前購入價相比，帳面低209萬元。

新供應重災區連錄「冧價」個案。晉誠地產姚頌溏指，屯門滿名山滿庭5座中層J室兩房戶，實用面積約584方呎，叫價568萬元，外區投資者終以520萬元購入，呎價約8,904元，低市價約3%，原業主2019年4月以718萬元購入，約5年帳蝕198萬元，貶值約27.6%。

世紀21天生置業黃偉杰表示，同區OMA OMA第2B座低層連平台戶，實用面積約428方呎，放盤約7個月，累減42萬元，獲同區租客以408萬元承接，呎價約9,533元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕117.5萬元。

另外，中原張少聰稱，大埔白石角逸瓏灣8的3C座中層F室，實用面積約595方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以750萬元易手，呎價約12,605元，原業主於2019年以約892萬元購入，單位約5年貶值約15.9%。

樓價年內累跌6.9% 事實上，二手樓價仍在低位徘徊，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報136.92點，按周再升約0.45%，連升3周共約0.78%，惟仍處於逾8年低位，今年累跌約6.99%。4區樓價指數3升一跌，港島按周升約1.6%最顯著，九龍及新界東同期分別錄約1.18%及約0.67%的升幅。