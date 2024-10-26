沙田住宅地收6標書 少同區項目近半

沙田小瀝源再有住宅地截標，地政總署公布，沙田圍路與小瀝源路交界用地昨接獲6份標書。數量較3個月前的同區地皮少近一半，入標財團以本地大型發展商為主，市場料流標風險不大。

資料顯示，同區上一幅批出的源順圍住宅地，於今年7月收到11份標書，終由新地以6.19億元投得，成交樓面呎價約3,952元。相比下，今次標書數量明顯較少。

高力香港研究部主管李婉茵認為，昨日入標情況未算踴躍，對比已售出的源順圍地皮，今次項目規模大約一倍，亦鄰近巴士廠及工業區，加上新盤庫存多及建築成本高，發展商對投地或仍較保守。

流標風險較低 中原測量師行執行董事張競達亦稱，減息後入市氣氛有改善，加上一系列樓市措施均有利樓市。惟現時新盤貨尾量高企，發展商並不急於搶地，雖預計出價會較審慎，但相信流標風險較低。

今次截標地皮位置毗鄰太古汽水廠，可建總樓面約30.42萬方呎，料提供約540伙。綜合測量師估算，土地估值約9.13億至約12.17億元，每方呎樓面地價約3,000至4,000元。