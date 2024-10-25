華穩經濟惠全球 世界焦點在亞洲

中國今年首3季度經濟下行壓力愈來愈大，資產價格、商業景氣與消費信心低迷，連帶外資在華的業務亦受到拖累，致整體盈利陷入失速狀態。一個不容否定的事實是，中國經濟佔全球產值重大貢獻，中國景氣差，世界經濟也不可能大好景；作為亞洲經濟火車頭的中國景氣復甦，全世界亦可迎來機遇。隨着中國當局出重拳穩經濟，房地產業將逐步止跌回穩，資本市場起飛，末季經濟增長有望重新提速，並將為全球經濟打下強心針，展望未來，世界增長焦點也將盡在亞洲！

美國為了要遏止中國崛起，聯合盟友狂加中國商品關稅的同時，還在科技上進行圍堵，切斷所有高端晶片及相關設備的對華供應，並主導全球製造業產業鏈與供應鏈重塑，推動製造業「去中國化」，更頻頻唱衰中國，渲染資金撤華。事實卻是，近年中國出口業穩步發展，中國商品包括電動車、鋰電池、光伏產品均行銷世界各地，反映製造業升級改造，成功抵禦了美國的攔截，中國商品在國際上具競爭力，並正加緊「出海」，為全球過渡至新能源、新經濟作出貢獻，也說明今時今日的國際貿易格局，已非再是美霸可以說了算！

雖然美國限制當地公共基金投資中國，包括美國在內的外資，仍然嚮往到中國這個高增長潛力市場發展。國際奢侈品企業近年在華經營亦受景氣放緩所拖累，部分調整了在華業務，但因中美博弈地緣政治風險而全面撤華的，卻是極少數。反觀，就如歐美金融業都押注中國資本市場開放，紛紛在華設立全資附屬布局經營，原因不外乎是一個「利」字，皆因中國人均收入增加，消費與理財投資需求殷切，為海外金融機構提供可觀的發展機遇，故紛紛鬥快搶灘「插旗」。

對於亞洲，中國的需求得以維持增長，能為區內景氣起到支柱作用之餘，中國的商品性價比高，且雙邊貿易愈來愈多以本幣支付結算，減少區內經濟體受美元波動的影響，又可取得所需商品以推動經濟發展。可以預期，區內經濟體與中國在構建新能源、智能生活、數碼支付等多方面，將有更緊密的交流合作，以制訂出更適合應用於亞洲地區的新技術標準和商業模式。

與長期低增長、體制與經濟結構改革緩慢的歐美經濟對比，亞洲卻顯得充滿活力，將是未來世界經濟增長的焦點，而中國必佔一重要席位。除非選擇打實戰，否則歐美要保持在世界經濟的影響力，就必得參與這場「亞洲盛宴」。美國與中國的關係是所謂「既競且合」的說法，正好說明現實，中國既是打不垮的敵人，就得尋求與敵人相處之道。美國最大電動車企深耕中國市場，美國投行押注中國市場，美國消費品企業紛紛在華設據點擴張發展，都在說明中美關係難分難解，雖然回不到過去，但在相互尊重、互惠互利，尊重彼此發展權利，尋求共贏的基礎下，尚有充分的空間尋求和平發展，為世界注入更多穩定性和正能量，共同描繪新經濟願景。