專家點評：退休無憂 須建穩定被動收入

香港多年來都屬於全球最長壽地區之一，長者最大的憂慮是退休後的收入是否足以維持往後生活。近年愈來愈多人開始關注退休理財產品，市面上亦有不同類型的相關產品可供選擇，最簡單當然是選擇定期存款收息，但如果想透過定期存款以外的方法作收息投資，創造被動又穩定的收入，坊間亦有不少低風險的理財產品可以考慮。

近幾年受長者歡迎的一項理財產品為政府發行的銀色債券，此產品專為60歲或以上長者而設，一般年期為3年，以及每6個月派一次息，利息與平均按年通脹率掛鈎，並設有最低息率，可謂接近零風險的投資，今年認購人數亦超過30萬。不過，銀色債券屬配發機制及設有配發上限，所以屬中短期投資。

如想退休後可定期獲得一筆長期固定收入，可考慮購買即期年金計劃，將已累積的財富轉化成為終身及穩定的退休收入，並讓長者規律地使用退休積蓄，安享晚年。

年金逆按揭自製長糧 投保人需要一次過支付一筆保費，以換取退休後每月獲得一筆年金收入，直至終老。此計劃一般較適合沒有收入但有充裕儲蓄的退休人士。

若果沒有充裕儲蓄或不想預先付出一大筆錢，擁有物業人士不妨考慮安老按揭計劃，俗稱「逆按揭」。此計劃是以自身的物業作抵押，並選擇10年、15年、20年的固定年期或者終身每月獲得固定收入。此外，申請人亦可選擇一筆過獲取所有貸款。

安老按揭一大特點為申請人每月有收入之餘，亦可終身安居於所抵押的物業至百年歸老，並且不需要償還貸款。利息和按揭保費將會計入安老按揭貸款的總結欠，當百年歸老後，遺產代理人可選擇清還貸款並優先贖回物業。

至於抵押的物業估值、借款人的年齡及所選年期都會影響每月收入，年期愈短、物業估值及借貸人年齡愈高，金額就會愈高。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦