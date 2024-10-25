居屋市況：投資者260萬購入寶明苑

政府放寬收租單位按揭成數，有投資者轉攻已補價自由市場居屋。將軍澳寶明苑開放式單位，剛連租約以260萬元售出，新買家即享4.4厘租金回報。

富榮花園銀主盤減80萬沽 世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為B座中層15室，實用面積約213方呎，連月租約9,500元租約，以每方呎價約12,207元售出。原業主2016年6月以218萬元購入上址收租，持貨約8年帳面獲利42萬元。

居屋銀主盤搶手貨。世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園3座中層B室同類放盤，實用面積約592方呎，三房間隔，自由市場叫價820萬元，減價80萬元，以740萬元沽出，呎價約12,500元。

未補價第二市場居屋交投回升。祥益林家倫指，天水圍天富苑F座中層3室，實用面積約650方呎，套三房設計，區內綠表客因熟悉屋苑環境，與原業主議價後，獲減價34萬元，以426萬元購入，呎價約6,554元。

利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋煜明苑C座中層4室兩房單位，減價約11.5%後，獲用家於第二市場以416萬元承接，呎價約7,689元。