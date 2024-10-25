沙田住宅地料最多收6標

沙田小瀝源再有住宅地於今日截標，為區內今年第二幅截標的同類型官地，相比上一次批出的地皮，今次項目規模較大，距離港鐵站較遠，測量師估計競投反應相對一般，料錄約4至6份標書。

上述地皮坐落於沙田圍路與小瀝源路交界，佔地約6.08萬方呎，位置毗鄰太古汽水廠，可建總樓面約30.42萬方呎，預計提供約540個單位，項目須於2030年6月底前完成。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，考慮到項目規模及位置，相信反應較同區源順圍住宅地失色。

天俊測量師行董事李智強認為，區內社區設施及交通網絡完善，該地段由工業區轉變成住宅區，加上鮮有新供應，地皮具一定吸引力。但今次項目規模較上一幅沙田地皮大一倍多，距離港鐵站需10多分鐘步程，加上毗鄰工業廠房與架空行車天橋，建築成本高企及樓價未有明顯升幅，料發展商出價傾向保守。

市場估值上限12億 該行預計該地皮每方呎樓面地價約3,600元，折合估值約10.95億元；而綜合測量師估算，土地估值約9.13億至約12.17億元，呎價約3,000至4,000元。