粉嶺新盤料下月賣
雲向提供765伙 擬短期上樓書
新盤市場氣氛不斷升溫，各區樓盤魚貫登場，最新再有新界全新項目加入戰團。永泰地產(00369)旗下毗鄰粉嶺香港哥爾夫球會的新界北區粉錦公路項目，昨日正式命名為雲向，發展商爭取於短期內上載售樓說明書，預計最快下月推售。
該集團執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，項目為單幢式住宅，提供765伙，主打一房戶及兩房戶，設有小量開放式及三房單位，實用面積約200至約860方呎，定價將參考大圍及沙田項目。
他指出，目標客源為上水及粉嶺區的分支家庭，以及專才等。該盤已取得預售樓花同意書，預計關鍵日期為2027年3月底。
瓏珀山四房4384萬成交
此外，個別新界餘貨盤再錄承接，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山昨招標連售3伙，最高價為King Tower 2第6樓Garden Suite B單位，實用面積1,977方呎，四房雙套間隔，連花園及平台，成交價4,384.7萬元，呎價約22,179元。
澐璟兩日沽3戶吸1.6億
整體一手交投仍集中於啟德跑道區，華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的澐璟，有買家於兩日內連購3伙，單位為8座27至29樓的A室海景大宅，實用面積均為1,523方呎，涉額近1.67億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：