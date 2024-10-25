鄧成波家族葵涌商廈劈五成放售

鄧成波家族持有的葵涌商廈成功中心再次推出市場放售，是次以私人協商形式交吉放售，指導價格為每方呎約3,000元，較一年前叫價大幅低出超過50%，以現有樓面面積計算，涉及金額逾7.2億元。

萊坊表示，該物業坐落於打磚坪街26至38號，樓高29層，總樓面面積逾24萬方呎，地下設有舖位、地下至2樓為停車場，提供超過70個停車位，3至9樓劃分為零售用途，10至28樓作為寫字樓用途，每層建築面積約7,000至8,700方呎。

該公司執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，隨着減息周期啟動及投資氣氛改善，近期有多家銀行及大型企業已進駐葵涌，作為後勤辦公室、企業總部及數據中心等，反映該區已由傳統工業區蛻變為成熟的工商貿區域。資料顯示，鄧成波家族於2017年以約10.38億元購入成功中心全幢。

此外，美聯商業陳欽豐稱，代理放售銅鑼灣香島大廈低層全層，建築面積約4,600方呎，業主意向售價約2,600萬元，呎價約5,652元。現由健身中心及養生館租用，以總租金計，回報率約4厘。

內地金行18萬租旺角舖 消息指，旺角彌敦道644號地下，面積約1,000方呎，以約18萬元租出，新租客為內地連鎖金行，最新租金下跌逾兩成。灣仔道3號一個面積逾1,200方呎地舖以約3,008萬元沽。