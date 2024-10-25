新界二手成交升價跌

沙田大圍東涌買賣倍增 花園城10年輸8% 本港二手樓價由高位回落，部分準買家加快入市步伐，各區買賣交投量顯著回升。其中，沙田及大圍成交量按月急增約一倍，惟樓價仍未見起色，沙田花園城兩房戶減價至303萬元成交，比約10年前購入價帳面再低約8.2%。另外，東涌10月交投量按月倍增，較9月全月已超出近四成。

沙田及大圍二手屋苑10月暫錄約95宗買賣，當中不乏出現「時光倒流價」。中原侯惠良表示，上述花園城2期2座中層G室，實用面積約269方呎，以約360萬元放售，減價57萬元，獲上車客承接，呎價約11,264元。原業主於2014年以330萬元購入單位，轉手帳面仍蝕約27萬元。

該行劉俊杰續指，大圍柏傲莊I的3A座中層C室，實用面積約452方呎，叫價約935萬元，減至878萬元易手，呎價約19,425元。原業主2020年買入，約4年帳面蝕約59萬元離場，單位貶值約6.3%。

荃灣近5個月以來首錄破百宗二手買賣。中原林恩信稱，該區本月暫錄約108宗，按月漲約40%，而上月減息後至今累計錄得約150宗。該行黃騰達指，區內海之戀系列屋苑錄約15宗，惟有6宗為蝕讓。

海之戀7載蝕324萬 他續稱，其中蝕幅最大為海之戀1座低層A室收租單位，實用面積約1,139方呎，今年初叫價2,250萬元，6月完約後減價至2,100萬元，終以1,780萬元沽出，累減470萬元，呎價約15,628元。原業主於2017年一手買入，持貨約7年蝕324萬元，跌價約15.4%。

東涌市況升溫。中原曹嘉華稱，全區10月已錄約50宗二手買賣，已超過上月全月的約36宗，專才湧港，區內部分屋苑租金近半年已升約20%，不少租客因租金持續向上相繼轉買，帶動買賣。而馬鞍山及元朗等住宅區，本月分別錄約91宗及約76宗二手買賣，按月增加約70%及約20%。

君豪峰兩房傳貶37% 此外，港島樓近期都錄多宗勁蝕轉讓。市場消息透露，鰂魚涌君豪峰高層P室，實用面積約384方呎，兩房間隔，市傳以680萬元成交，呎價約17,708元。原業主2018年一手購入，帳面蝕逾400萬元，單位貶值約37.2%。

中原柳志明稱，西營盤怡景花園A座頂層連天台戶，實用面積約404方呎，享海景，以680萬元沽出，呎價約16,832元。原業主持貨約4年帳蝕147萬元，貶值約17.8%。

近期二手市場蝕讓個案