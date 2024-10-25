簡訊一覽
●大酒店(00045)宣布，非執行副主席包立賢將辭任董事局副主席，由今年12月31日起生效，但將繼續擔任非執行董事；而非執行董事斐歷嘉道理將由明年1月1日起接任董事局副主席。
●深圳投控灣區發展(00737)今年首9個月賺3.71億元（人民幣‧下同），按年升10.44%；每股盈利12.07分。另旗下廣深高速公路9月總路費收入約2.46億元，按年增6%；日均路費收入約818.4萬元，按年增6%。
●青島控股(00499)擁有51%權益之附屬——核建青控開發建設，擬通過公開掛牌方式悉售其於淮翼建設之95%股權，以實現資源優化及精簡集團架構。
●五礦資源(01208)第三季銅總產量（包括銅精礦含銅及電解銅）為11.46萬噸，按年增22%，按季增26%；鋅總產量為4.64萬噸，按年跌22%，惟9月已恢復正常，料未來數月將保持穩定。
●中石化油服(01033)今年首3季淨利潤6.76億元人民幣，按年增52.4%。
●天齊鋰業(09696)料今年首3季虧損介乎54.5億至58.5億元（人民幣‧下同），單計第三季蝕3.2億至6.4億元，按年均由盈轉虧。
●赤子城科技(09911)料今年首9個月之社交業務總收入將錄得約32.4億至32.8億元人民幣，按年增約60.7至62.7%。
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