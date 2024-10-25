SK海力士上季收入盈利破頂

作為英偉達（Nvidia）供應商的南韓記憶體晶片商SK海力士公布，今年第三季收入及盈利齊創歷史新高，反映用於英偉達人工智能（AI）處理器的記憶晶片需求強勁。期內，SK海力士經營溢利7.03萬億韓圜，高於市場預期，對比去年同期經營虧損1.79萬億韓圜；收入17.57萬億韓圜，按年大升94%；純利5.75萬億韓圜，去年同期虧損2.18萬億韓圜。

SK海力士確認，計劃在第四季開始供應其12層的記憶體晶片HBM3E。這應該有助於將高頻寬記憶體（HBM）銷售額佔整體記憶體收入的比例從30%提高到40%。現代汽車證券分析師Greg Roh表示，該企業績表明，當一些傳統晶片價格下跌時，公司專注於高端產品，故可憑着技術及能力，集中經營有盈利的領域。

英偉達晶片缺陷已修復 英偉達行政總裁黃仁勳近日在丹麥宣布推出與Novo Nordisk基金會、丹麥出口和投資基金合作建造的一款名為Gefion、擁有1,528個圖形處理單元（GPUs）的新超級電腦。期間，黃承認，Blackwell晶片曾因設計缺陷而影響生產，惟已在製造合作夥伴台積電的協助下成功修復。

此外，關於日前有報道指，在科技研究公司TechInsights拆解華為產品後，發現其中使用了一款台積電晶片，可能違反了華府的出口限制，台積電稱，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積電成為任何調查對象。