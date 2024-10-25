微信小程序十一假期交易翻3倍

港澳活躍用戶達數百萬 按行業劃分，他指以交通、餐飲等增幅較為明顯，其中乘車碼「小程序」的交易筆數按年上升逾一倍。總結首9個月，港澳地區微信「小程序」交易筆數與金額，按年分別增長近一倍及約70%。

另微信小程序境外業務負責人薛塏泳提及，現時「小程序」在港澳地區每月活躍用戶達幾百萬個，該企今年6至7月成立了微信境外小程序團隊，針對港澳台及海外地區企業對數碼化的需求，在流程等環節降低企業註冊「小程序」的門檻，涉及餐飲業、零售業與旅遊業等行業，提升整體服務效率。

對於早前微信支付於澳門推出刷掌支付，被問及會否將相關支付方式推展至本港，陳指要考慮場景是否適合，探索方便、安全、有效的支付方式。他強調，微信跨境業務團隊積極為港澳商家提供便捷有效的經營工具，例如在公共交通和中小企業等領域持續深耕，令用戶能夠輕鬆領取優惠和進行消費。