Tesla上季收益遜預期

能源發電儲存業務收入挫21% 大行憂前景 美國電動車大廠特斯拉（Tesla）季度收益令市場失望，在截至今年9月底的第三季收益為251.82億美元，低於市場預期，賣車毛利率仍只有16.39%。此外，在第二季備受分析員追捧、認為是另一收入爆發點的能源發電和儲存業務，上季表現非常失威，收入按季大挫21.16%至23.76億美元。按非通用會計準則（Non-GAAP）公司第三季純利為25.05億美元，多間投資大行擔憂其增長前景受到制約。

資本支出大增欠方向 行政總裁馬斯克（Elon Musk）開出營運預測，指明年汽車銷量將增長20至30%；又提到計劃在德州和加州推出自動駕駛叫車服務，並有可能在明年擴展到其他州。企圖以核心電動車預計做好和叫車服務，減少外界對旗下Robotaxi（無人駕駛的士）何時可以投產的擔憂，尤其上季資本支出按年和按季分別大增42.8%和54.75%，至35.13億美元。

值得注意的是，特斯拉預計全年資本支出超過110億美元，較中期業績時預計逾100億美元再度向上調整。以摩根士利丹策略師Adam Jonas為首的研究報告就一針見血地指出，「特斯拉資本支出的增長方向是甚麼？人工智能（AI）佔資本支出的多少，回報周期是多久？」全部未獲解答。

另外，大摩亦提到雖然特斯拉或於明年推出非監管自動駕駛技術，但政府認證、保險方面的消息未見，該技術下一個里程碑是甚麼等，俱沒有指引，這令該行擔憂本季度的利潤率會否出現異常情況，導致無法實現預期。

高盛則相信，特斯拉長期增長具備良好前景，得益於其在電動汽車領域的領導地位，在AI、軟件和硬件方面的技術能力廣度和深度，以及其從包括充電和存儲在內全套解決方案中獲益的能力。

不過，繼日前美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對240萬輛配備全自動駕駛（FSD）軟件的特斯拉汽車展開調查後，高盛預計FSD的增長將比特斯拉目前的目標時間更長。有關調查是因應近期有4宗特斯拉汽車於視野低時發生的撞車意外而進行。

高盛料交付量低過預測 至於該公司的核心本業電動汽車的生產和銷售，高盛認為，短期內汽車基本面可能保持波動，尤其減價等方式競爭是不利因素，並預計交付量將會略低於特斯拉對2024至2025年的預期。

該企上季電動車交付量按年增長6.4%至46.28萬輛，是連續兩季下滑後恢復上升，其中電動卡車（Cybertruck）終於止蝕和首次出現盈利，另營運支出按季和按年分別下降23.33%和5.55%，至22.8億美元。

Tesla股價表現