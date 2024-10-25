股壇MasterMind：金價長遠看俏 宜低吸黃金ETF

港股結束兩日升市，昨日收市轉跌。內地上月推出救市組合拳以來，至今剛剛「滿月」，期間大市經歷大起大跌，成交額多次破紀錄，惟近日市況明顯變得淡靜，港股恐怕會打回原形？恒指兩萬關隨時再失？要繼續待內地更多政策出台打救？科網股、金礦股正值低吸時機？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於節目「股壇MasterMind」稱，早前港股靠着政策的憧憬展開近6,000點升浪，惟內地未有再開會的消息，相信10月底前有政策出台支持經濟的希望不大，港股短期難捱。惟他認為港股於20,000點水平會吸引投資者入場，料暫維持20,000至23,000點上落，後市走向取決於內地何時推出大規模財政政策、美國大選及港股業績期。

此外，溫表示，長遠仍對金價保持樂觀，但短線來看，地緣政治、全球減息及美元轉弱等利好因素已差不多全部反映，可待金價回落到每安士2,400至2,500美元才考慮，並選擇黃金ETF，才更貼近金價走勢。

Kenny亦分享對蘋果公司概念股的看法，想知更詳細分析，可掃二維碼觀看節目片段。