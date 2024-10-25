日央行暗示加息 Yen兌港元重上5.12

正當日圓兌每美元又再跌穿153水平，日本央行行長植田和男突然「放鷹」，暗示該行未來會進一步加息，又自曝自己為了思量加息的時機與規模「幾乎日日失眠」。相關言論一出，外界隨即視為是當局「出口術」穩匯之舉，日圓兌每美元昨日由152.83的3個月低位附近，回升至151.77，折合每百日圓兌港元重返5.12算。

植田解釋，若央行只是漸進地加息，令人覺得利率仍在很長一段時間保持低位，將導致大量投機盤積累，日後恐怕成為問題。財務大臣加藤勝信看法亦與植田相似，表示將密切關注匯市。

53%人估12月調高利率 不過，外媒調查仍顯示，53位日本央行觀察人士近乎全數預期日央行下周四按兵不動，有53%預計12月會加多一次息。

日資投行野村的外匯策略分析師宮入祐輔（Yusuke Miyairi）最新發表報告提及，近日圓匯價疲弱，已反映首相石破茂領導的執政黨可能無法獲得過半數議席情況；又預期一旦日本眾議院選舉過後日圓仍跌跌不休，或促使日央行最快12月重啟加息。

此外，有分析提及，由於日本眾議院選舉與美國大選的時間相差不遠，故央行在這些重大政治事件結果出爐前夕，在貨幣市場採取的具體行動會保持謹慎。

日股昨日結束3日跌勢，日經平均指數低開高收，倒升38點收市，報38,143點。