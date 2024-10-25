韓GDP升1.5%一年最慢

南韓央行公布，截至今年9月底止第三季，據初步估算，經季調後之國內生產總值（GDP）按年增長放緩至1.5%，創一年來最低增速，並遜市場預期的2%；按季增長0.1%，亦低過預期的0.6%。分析指出，南韓第三季GDP反彈力度遠弱於預期，可能導致該央行較預期更早作出減息決定。

南韓第二季GDP按季下降0.2%，第三季擺脫負增長，但出口疲弱，令經濟增長乏力。該國第三季出口按季跌0.4%，進口增長1.5%，居民消費支出微增0.5%，設備投資則顯著增加6.9%，政府消費支出增長0.6%。南韓央行表示，隨着內需如預期回升，當地經濟錄得溫和增長，但出口增長仍慢於預期。

IMF料當地人均產值領先日台 國際貨幣基金組織（IMF）近日發布的《世界經濟展望報告》預測，南韓今年的人均GDP按年增長1.6%，為3.6132萬美元，領先於日本的3.2859萬美元和台灣的3.3234萬美元。同時，該組織預測，南韓明年人均GDP將為3.7675萬美元，高於日本的3.3234萬美元和台灣的3.2859萬美元；到2027年，南韓的人均GDP將首破4萬美元。IMF又估計，南韓今、明兩年經濟增速分別為2.5%和2.2%，日本為0.3%和1.1%，台灣為3.7%和2.7%。

另外，同處亞洲的馬來西亞公布9月通脹率按年增長1.8%，低於8月的1.9%，預期值為1.9%。