英服務製造業放緩 企業觀望財案

歐洲經濟活動有下降趨勢。其中，英國工黨政府將於英國時間下周三公布上場後首份財政預算，惟此前工商界似乎未能看好。事緣標普全球公布，英國10月綜合採購經理指數（PMI）為51.7，雖然仍處於50以上的擴張區間，但低於9月和預期的52.6。

英國服務業和製造業活動俱見放緩，服務業和製造業PMI本月分別報51.8和50.3。分析認為，英國PMI與第三季經濟增長僅0.1%脗合。標普則表示，工黨政府多次指繼承了前保守黨政府的財政爛攤子，削弱了商業信心和投資，故企業都採取觀望態度，要看看首份預算才做決定。

法德工業續陷收縮 可是英國經濟未至於太慘淡。當地第二大銀行巴克萊公布，於9月底止的第三季營業收入為65億英鎊，略高於市場預期，主要由投行帶動，連同撥備減少使純利增長23%至約16億英鎊，顯著高於市場預期。

另外，法國經濟活動自夏季奧運會完結後持續下降。法國綜合PMI由9月的48.6降至本月的47.3，為今年次低。服務業和製造業同處50以下收縮區，分別報48.3和44.5。

歐洲另一大經濟體德國則稍好，綜合、服務業、製造業PMI同見回升，分別報48.4、51.4、42.6。至於歐元區綜合PMI按月回升0.1個百分點至49.7，製造業PMI升0.9個百分點至45.9，縱然尚未擺脫收縮區間，均好過市場預期，反而服務業PMI按月跌0.2個百分點至51.2，不及預期。經濟前景不明朗，或許解釋了歐洲央行近兩個月連續減息的舉動。