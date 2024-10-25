華全球經濟增長貢獻料5年超G7

根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，未來5年中國將成為全球經濟增長的最大貢獻國。外媒引述IMF的預測，中國在未來5年佔據全球經濟增長的百分比將達21.7%，高過美國、加拿大、英國、德國、意大利、法國，以及日本這七大工業國（G7）的總和，並料未來全球經濟增長的重心將由代表富裕西方國家的G7，轉至包括中國在內的金磚國家。

在亞洲，除中國外，IMF預計未來5年，印度是另一個全球增長主力，預計到2029年將貢獻全球增長近15%。G7中，增長佔比最大的美國，預測為11.6%，下調0.3個百分點，其餘主要工業國的增長佔比全部低於2%。俄羅斯排第5，佔比2.1%，上調0.3個百分點。

科法斯：美望軟着陸 另一方面，全球信用保險機構科法斯最新發布的「國家和行業貿易風險報告」指出，全球經濟復甦呈現喜憂參半的局面，美國經濟似乎有望實現「軟着陸」，而歐元區仍面臨諸多不確定性，同時中國正努力維持其增長勢頭；儘管通脹率有所下降，政治和社會風險指數依然居高不下，局勢愈發複雜多變。是故，該機構調整了5個國家/地區（4個上調評級，一個下調）和17個行業（12個上調評級，5個下調）的評級，反映明年世界經濟增長預期雖或低於潛在水平，但將趨於穩定，且不會出現重大動盪。

報告指出，今年以來，全球通脹壓力都有所緩解，主要受惠於大宗商品特別是石油產品價格下跌，聯儲局及歐洲央行已作降息行動，標誌着期待已久的貨幣寬鬆周期正式拉開帷幕。

美國大選方面，該機構認為，在國內政策方面，賀錦麗主張實施價格管制並降低房價，而特朗普則提出大幅減稅和刺激能源（特別是碳氫化合物）生產。國際方面，賀錦麗能夠保證政策的貫徹實施，而特朗普則給人更加難以預測的印象。與2017至2021年首次執政期間相比，特朗普在某些方面表現得更加激進和難以觸摸。無論最終鹿死誰手，這場選舉都將在未來數年內深刻影響全球經濟走向。

至於中國，儘管推出了一系列支持措施，但受房地產市場危機和內需低迷的雙重打擊，經濟增長依舊舉步維艱。然而，明年新興經濟體對全球經濟增長的貢獻預計將保持穩定，主要受惠於海灣國家和南美洲經濟加速發展。