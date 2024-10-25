股神拒為大選站隊

77%投資者憂美財政 63%信美元失儲備地位 股神巴菲特是美國民主黨人，在2016年特朗普以素人姿態首度參選總統時，還為特朗普的對手希拉妮站台並慷慨「課金」。然而，他今年拒絕站隊，更因應網上有冒充他支持總統候選人的內容，開腔表明不論是賀錦麗或特朗普都不會公開支持，某程度上粉碎了部分民主黨人認為賀錦麗會獲這位「大金主」加持的想法。

巴菲特支持累進稅制，但其投資旗艦巴郡今年頻頻變賣股票，被指是想避免豐厚的收益被「大花筒」的政府加稅。賀錦麗陣營回覆外媒查詢時，不改支持「億萬富翁最低稅率」的立場，但拒談細節，如徵稅門檻，並拒絕回應當選後是否會向「未變現資本收益」開刀。連未變現投資收益都徵稅乃賀錦麗所屬現屆政府的激進計劃，如此搜刮民財勢損害投資誘因和經濟活動，但給賀錦麗撐腰的富豪古班相信最終不會實行。

美失業救濟降 道指低開 CFA協會進行的調查則發現，77%受訪專業投資者覺得美國政府財政狀況不可持續，61%「睇死」美國無法將債務與國內生產總值（GDP）比率降低至較溫和水平，或遏止赤字；更有63%相信在5至15年內美元會失去儲備貨幣地位，比較可能是由「多極貨幣」體系取代。

托賴美國經濟短期衰退機會仍低，聯儲局新一期地區經濟報告《褐皮書》顯示，12轄區的經濟活動在10月11日止約一個月內大致平穩，招聘略增，但紐約方面反映大選陰霾使企業招工猶豫，不少轄區亦視大選、通脹與息口去向未明作影響經濟活動。

最新美國經濟據亦相當理想。10月份標普製造業採購經理指數（PMI）升至47.8，勝預期，服務業PMI則升至55.3，同勝預期，遂使綜合PMI升至55.3。上周首次申領失業救濟人數跌至22.7萬人，低過預期，前周持續申領人數則升至189.7萬人，超預期。另外，9月份新屋銷售按月升4.1%，以年率計為73.8萬間，超預期。

專家估iPhone削千萬部訂單 美國10年期國債孳息率仍在4.2厘附近徘徊，但有所回落，美股3大指數周四早段個別發展，道指曾跌177點，報42,337點；標指升20點，報5,817點；納指升133點，報18,410點。

市傳蘋果公司（Apple Inc.）即將生產配備最新M4處理器的13吋、15吋MacBook Air，明年初推出，但手機產業鏈「KOL」、天風證券分析師郭明錤稱，iPhone 16需求不如預期，中國強勁銷情被美國表現一般拖後腿，本季至明年上半年訂單被削1,000萬部，多為非Pro機型。Apple股價早段跌1.01%。

曾令股神認錯的國際商業機器（IBM）上季收入遜預期，主要是諮詢和商業轉型相關生意額因經濟環境不明朗而未如理想，即使生成式人工智能（Generative AI）業務訂單突破30億美元，按季多逾10億美元，IBM早段曾跌7.07%。該企指引本季收入按固定匯率計與上季的2%相若。

不過，聯合包裹（UPS）上季經調整純利相隔6季重拾按年增長，即使調低今年全年收入指引，股價照升最多10.34%。期內公司美國收入在日均運貨量升6.5%的情況下，也重拾增長，但相信是靠中資電商SHEIN和Temu帶挈。

美企最新季績概覽