新股轉旺 謀再吸內企來港
德翔入場費4545元 龍蟠錄逾億孖展
港府財金官員表示，港股自9月至今累升15%，每日成交量急升至3,000億元，而八成淨買入資金來自歐美投資者，反映外資已恢復投資香港市場的興趣。當局將繼續向中央游說制訂有利香港的政策，包括鼓勵更多內地企業來港上市。
近期新股市場確有轉旺迹象。昨日首掛的內地自動駕駛公司地平線機器人(09660)，一度高見5.5元，較招股價3.99元揚37.84%，收市升幅縮至2.76%，報4.1元，每手帳賺66元。
台資貨櫃航運公司德翔海運(02510)將於下周二截止認購，每股招股價介乎3.5至4.5元，發售2.51億股，集資最多11.29億元；每手1,000股，一手入場費4,545.38元，預期於11月1日掛牌。是次該企引入和記港口、環世物流等6名基礎投資者，共認購6,387萬美元，並設6個月禁售期，首日孖展認購未足額。
港股回吐 科指跌2.6%
已在A股上市的車用化工產品製造商龍蟠科技(02465)周二起招股，綜合市場資料，昨已錄1.44億元孖展，超購一倍，10月30日上市。龍蟠招股價4.5至7元，昨日其A股收市價為10.35元人民幣。另據外媒報道，上海上市藥企江蘇恒瑞醫藥正考慮在香港進行雙重上市，並與顧問機構及投行洽商，最快明年成事，擬集資20億美元（約156億港元）。
港股方面，昨日終止過去兩日升勢，恒生指數低開184點，最多跌311點，收市挫270點或1.3%，報20,489點，再度失守10天線，大市成交逾1,652億元，南下「北水」轉淨流出4.7億元。國企指數全日跌119點或1.59%，報7,359點；科技指數挫121點或2.64%，報4,483點。
里昂上調港交所目標價
里昂指，港交所第三季業績穩固且超預期，相信在聯儲局減息、港股通南下成交增加及未來內地的刺激政策，資金流將會改善，考慮日均成交展望改善，上調港交所今、明兩年盈測各7%，目標價由265元上調至338元，相當於預測市盈率33倍，評級維持「跑贏大市」。
不過，摩根士丹利維持對港交所「減持」評級，目標價223元，認為其市盈率仍高，而減息及尚待改善的新股情況，或對其收入增長造成壓力。
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