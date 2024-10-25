新股轉旺 謀再吸內企來港

券商對港交所最新目標價

德翔入場費4545元 龍蟠錄逾億孖展 港府財金官員表示，港股自9月至今累升15%，每日成交量急升至3,000億元，而八成淨買入資金來自歐美投資者，反映外資已恢復投資香港市場的興趣。當局將繼續向中央游說制訂有利香港的政策，包括鼓勵更多內地企業來港上市。

港股方面，昨日終止過去兩日升勢，恒生指數低開184點，最多跌311點，收市挫270點或1.3%，報20,489點，再度失守10天線，大市成交逾1,652億元，南下「北水」轉淨流出4.7億元。國企指數全日跌119點或1.59%，報7,359點；科技指數挫121點或2.64%，報4,483點。

里昂上調港交所目標價 里昂指，港交所第三季業績穩固且超預期，相信在聯儲局減息、港股通南下成交增加及未來內地的刺激政策，資金流將會改善，考慮日均成交展望改善，上調港交所今、明兩年盈測各7%，目標價由265元上調至338元，相當於預測市盈率33倍，評級維持「跑贏大市」。

不過，摩根士丹利維持對港交所「減持」評級，目標價223元，認為其市盈率仍高，而減息及尚待改善的新股情況，或對其收入增長造成壓力。