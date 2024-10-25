金沙中國上季經調整EBITDA挫7％

該企位於澳門路氹的主要場地澳門威尼斯人多項營運指標下跌。貢獻最大的娛樂場收益按年少3.6%至5.54億美元。會議、零售及其他，以及餐飲業務最傷，分別跌44.4%和11.7%，至1,000萬美元和1,500萬美元。威尼斯人經調整物業EBITDA跌7.9%至2.67億美元，EBITDA利潤率為38.6%，減少1.5個百分點。

倫敦人淨收益插11% 毗鄰的澳門倫敦人項目淨收益按年跌11.2%至4.6億美元，經調整物業EBITDA跌25.7%至1.24億美元，EBITDA利潤率跌5.2個百分點至27%。至於澳門巴黎人淨收益2.5億美元，經調整物業EBITDA跌8.6%至7,400萬美元，EBITDA利潤率跌3.6個百分點至29.6%。

另外，位於澳門半島的澳門金沙項目淨收益按年跌2.4%至8,100萬美元，經調整物業EBITDA更顯著挫17.6%至1,400萬美元，EBITDA利潤率跌3.2個百分點至17.3%。

隨着利率趨降，該企上季的加權平均借貸成本為5.1厘，按年減少0.3厘；經扣除資本化金額後的利息開支為1.79億美元。季內資本開支合共5.39億美元，包括於澳門3.13億美元的建造、發展及維修活動。