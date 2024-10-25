字節跳動傳收入增速利潤率降

報道又指，為應對廣告收入增速放緩，字節跳動加大對商家的補貼，以刺激廣告投放，今年以來，便投入超過100億元人民幣，全平台補貼金額超過300億元人民幣，但仍未能阻止廣告收入連續兩個季度未能達標，相反廣告業務成本按年升60%。

海外方面，據報TikTok今年首3季的營收同樣不達預期，TikTok電商業務的商品交易額（GMV）連續數月不到預期，反映在中國受歡迎的直播電商未能在歐美快速複製，而美國對TikTok「不賣就禁」的官司目前結果未明朗，但已影響商家和廣告商的信心，並反映在營收表現。