字節跳動傳收入增速利潤率降
內地短影片平台抖音及TikTok的母公司─字節跳動（ByteDance）好景不常！內地傳媒引述消息指，今年該企首3季收入增速出現較大幅度下降，利潤率在短暫提升後再度下滑。
分析指，字節跳動正在面臨三重挑戰，包括內地廣告收入引擎降速、地緣政治對收入影響漸現，以及近期投下的人工智能（AI）大模型行業還處於早期高投入階段，短期看不到回報；並引述數據指，首3個季度方面，內地單季度廣告按年增速從約40%跌至約17%，過去兩個季度均沒有達成既定目標。
TikTok電商GMV不達標
報道又指，為應對廣告收入增速放緩，字節跳動加大對商家的補貼，以刺激廣告投放，今年以來，便投入超過100億元人民幣，全平台補貼金額超過300億元人民幣，但仍未能阻止廣告收入連續兩個季度未能達標，相反廣告業務成本按年升60%。
海外方面，據報TikTok今年首3季的營收同樣不達預期，TikTok電商業務的商品交易額（GMV）連續數月不到預期，反映在中國受歡迎的直播電商未能在歐美快速複製，而美國對TikTok「不賣就禁」的官司目前結果未明朗，但已影響商家和廣告商的信心，並反映在營收表現。
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