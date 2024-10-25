內銀房貸息須高過公積金利率

隨着內地貸款市場報價利率（LPR）年內第三次下調，內地多城的首置按揭利率步入「2」字頭，意味商業貸款利率逼近公積金貸款利率，尤其是上月全面取消房貸利率下限的廣州，據報甚至出現倒掛現象。即使多家當地銀行回應指，陸續收到房貸商貸利率不得低於公積金利率的通知，但下調公積金貸款利率的呼聲仍未減。

嚴監管防惡性競爭 自中國人民銀行在5月17日發布的公積金利率新政，5年期以上首置物業的公積金貸款利率已降至2.85厘史上新低。不過，5年期以上LPR在本周初進一步降至3.6厘之後，廣州部分內銀打出的首套房貸利率曾低至2.65厘，比此前按揭利率一向墊底的外資行更低。由於低成本、低利率向來是公積金的核心優勢，與商貸利率一旦持平以至倒掛，核心競爭優勢自然銳減，因此業界預計後續公積金利率還將會繼續調降。

內媒引述廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉的分析稱，若沒有監管部門介入的情況下，很可能會出現商貸利率與公積金利率倒掛的情況，特別是一些外資行和中小銀行。值得留意是，房貸利率下行即使是大趨勢，但絕不能惡性競爭。房貸利率調整要分階段和受政策調控影響，因與銀行的資金成本、營運管理及風控制度等密切相關。

官方要求樓市止跌回穩，背後對經濟產生的正面刺激深遠。基金研究公司晨星昨亦指，房地產價值的上漲在財富效應以及就業方面影響更大，但在房地產價格穩定和消費者信心恢復之前，或仍會看到過剩庫存迹象。下一步政府將採取更多的支持措施，若只計及已出爐新政，預計內地樓價仍將在明年第二季趨於穩定，明年下半年則看到更強勁的消費復甦。