內地傳一年違規走資1.98萬億

內地9月下旬打出「組合拳」穩經濟之前，資本外流加劇的說法再次遭外媒大肆渲染，聲稱截至今年6月底止一年可能有近2,540億美元（相當於1.98萬億港元）的資金以非正規途徑流出中國境外。不過，中央出重招穩增長後，內地經濟前景有望回穩，人民幣匯率亦見轉強，信用評級機構惠譽認為，政策轉向積極信號，顯著提振市場信心，更調高今年內地國內生產總值（GDP）增長預測。

人幣官價近兩個月低 外媒統計顯示，截至今年6月底止的4個季度內，粗略估算或有多達2,540億美元的資金違規流出中國，超過2015年的資本外逃規模。由於2015年「811」小匯改後，內地面臨跨境資本流出與人民幣匯率受壓困境，中國人民銀行在2016年已陸續暫停或收緊不同的人民幣跨境流通渠道，包括合格境外機構投資者（QFII）等，以減輕資本外流壓力。

不過，早於2019年初，中方將QFII及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度提升至3,000億美元，並於2019年9月取消相關投資額度限制，連同RQFII試點國家和地區限制同時也取消。目前每人每年5萬美元的換匯額度，以至個人持境內銀行卡在境外提取現金合計每年不得超過等值10萬元人民幣等，官方認為均能滿足絕大多數民眾的需求。

國家外匯管理局上周已預示，跨境資金流動穩健性有望增強，以推動金融市場雙向開放，惟亦會嚴打各類外匯違法違規活動。副局長李紅燕本周接力，明確交代首3季結售匯總體呈現逆差，但上季已重新回到均衡水平，其中9月恢復順差。她又指，匯市呈現較強韌性，市場預期和交易總體理性有序。

人民幣匯率維持穩定，企業亦能更好地運用外匯衍生品來管理匯率風險，如更多地使用跨境人民幣結算來降低貨幣錯配風險。由官方開出的中間價周四報7.1286兌每美元，為近兩個月低位；市傳國有大行在岸市場拋售美元，在岸人民幣下午4時30分收報7.1133兌每美元，單日升135點子，結束3連跌。

法國巴黎銀行預測，若美國對華商品徵收60%的關稅，且中國報復，人民幣中間價料低見7.51；又稱中國刺激經濟政策或不會完全扭轉全球外匯趨勢，儘管金融市場比之前更樂觀，但實體經濟復甦將是漸進的。

滙豐香港加入CIPS 人行卻以行動證明其貨幣政策工具的充裕寬鬆空間，昨進行7,989億元人民幣的7天期逆回購，規模續創一年高，全日淨投放6,663億元人民幣，單日放水量為近3個月最高。惠譽料，政策驅動下，內地經濟將開啟再通脹之路，今年GDP增速亦達4.9%，好過原預期的4.8%。

內地資金外流估算