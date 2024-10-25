華消費低迷 奢侈品閉翳

Gucci母企預警全年盈利8載最曳 中國樓價下滑帶來的負財富效應之一乃消費降級，一改奢華揮霍的習性，消費行為變得更務實。對此，海外奢侈品企業首當其衝，近日法國奢侈品企業業績便陸續傳來噩耗。其中，開雲集團（Kering）預告，中國對奢侈品的需求下滑窒礙旗艦品牌Gucci的復甦，本年盈利將會創2016年之後的新低。同屬法國企業的愛馬仕（Hermès）上季銷售乍看好過市場預期，也一樣苦於內地門店客流減少。

上海首9月零售跌3.4% 一眾奢侈品牌在內地陷於苦戰，可參考一線城市的消費數據，因為其購買力最強，才是他們來華淘金的主戰場。北京和上海性質上是一個省，經已披露今年首3季本地生產總值（GDP）和社會消費品零售，反觀廣州和深圳只是地級市，就算全省揭盅（零售按年僅升0.7%），兩市仍僅得首8個月的數據。

不過，結論依然非常明顯，一線城市的零售增速遠遠跑輸全國，上海更以3.4%的跌幅「墊底」，深圳是唯一勉強未跌者，問題是港人「北上」消費的貢獻恐怕也不少。西部最大城市成都首8個月的商品零售額按年亦僅增0.8%。

北京今年首3季的4大商品類別「吃、穿、用、燒」俱見零售額倒退，跌得最大的是燒（如石油氣），其次就是穿，按年跌5.3%，跟杭州首8個月「服裝、鞋帽、針紡織品類」的5.7%相若，上海首3季亦跌3%。

如是者，開雲上季亞太區（不計日本）的上季可比銷售額（撇除匯率影響）按年跌幅由前一季的25%再擴大至30%，跑輸所有列帳地區。財務總監普盧表示，中國青年失業率和房地產下行損害了消費信心。

愛馬仕亞太銷售遜預期 開雲業績不濟有其自身原因，旗下Gucci和聖羅蘭上季可比銷售額按年分別挫25%及12%，反觀愛馬仕升11.3%。然而，開雲也不全然「賴地硬」，因為愛馬仕上季亞太區（不計日本）的可比銷售額按年增幅僅餘1%，跟歐洲、美洲和日本的雙位數增長形成強烈對比，且遠遜市場預期。

護膚品牌Nivea母公司、德國化妝品集團Beiersdorf對集團本季業績充滿信心，對奢侈品，尤其是中國則例外，其中貴價品牌萊珀妮（La Prairie）上季不計匯率等影響的內生銷售額在大中華區持續疲弱下，按年倒退8%，跑輸Nivea足足13.9個百分點。

寶馬北京5S店宣布停業 同樣來自德國的豪華汽車寶馬（BMW）早前因應內地表現呆滯而下調全年業績指引，其於北京的全球首家「5S」店、面積2.2萬平方米的北京星德寶，也因經營困境宣布關店，已暫停新車銷售和售後服務。北京今年首3季汽車零售額按年萎縮5.1%。

內地大城市消費品零售表現 開雲年內股價表現