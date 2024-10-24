專家樓評：超高成數按揭幫到樓花買家

近日二手住宅市場仍見大幅劈價成交，例如報道指藍籌屋苑太古城有收租業主放盤近一年，最後連租約累減225萬元賣出。惟整體而言，樓市有回暖迹象，一手樓銷情亦似有起色，有新盤開賣時重現排隊人龍以及「西餅客」，令人不禁對樓市回暖有所憧憬。

建期客收樓面臨估價不足 不過，就算樓市當真要止跌回升，預料反彈需時。近日與同業提到對來年的展望，談起明年初有不少大型新盤交付，都替一眾樓花買家感到擔憂，皆因當中一些新盤乃兩、3年前開售，當時的樓價尚未大幅回調，假如買家選擇了「建築期付款」而非「即供」，很有可能在收樓期面臨銀行估價不足，需要面對「抬錢上會」的問題。

即使如此，一眾樓花買家亦非完全無計可施。有傳監管機構近日主動出擊，聯絡坊間專做高成數按揭貸款的機構「獻計」，提出由機構做擔保重新推出超高成數按揭，並請其合作銀行向買家提供120%甚至140%的貸款。因此，一旦買家臨收樓做按揭時其物業估價嚴重不足，仍可免於極短時間籌措大筆資金，以補回銀行估價與當初成交價之間的差額。

此類超高成數按揭其實只是舊瓶新酒，早於2002年坊間已有140%資產抵押貸款再融資計劃，協助負資產業主以較低按揭利率轉按，減輕每月的供款負擔。

銀行最近對按揭業務的取態稍見積極，假如能與相關機構合作，借減息周期開展重推超高成數按揭計劃，相信消息絕對有助於提振市場信心和氣氛。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣