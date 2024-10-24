宏觀視野：債券回報料勝現金存款

隨着經濟「軟着陸」成為投資者的基本預期，對債券久期的需求──即債券對利率變動的敏感性有所增加，這在較短期限的債券上尤為明顯。相比長期債券，較短期債券不僅提供具吸引力的估值，還有更高的下行防護。

首先，固定收益投資者在過去數年經歷了艱難時期，但這也帶來具有吸引力的估值。簡而言之，某些債券價格相較於其預期產生的收益顯得更加合理，這使其成為潛在的良好投資選擇。此外，未來通脹下降的預期，進一步提升固定收益投資的吸引力，因為較低的通脹可以保持固定利息支付的購買力，並為各國央行提供減息空間。

減息周期致孳息率下降 其次，預測市場趨勢或具有挑戰性，而孳息率已經從近期高位略有下降。然而，當債券孳息率下降時，仍有可觀的回報。當孳息率下降時，債券價格通常會上升，因為固定利息支付相較於市場其他投資更具吸引力。隨着歐洲央行進入減息周期，投資者可以預期債券孳息率將相應下降。如果在過去20年的孳息率高位進行投資，短期歐元債券的回報將輕鬆超越現金。

再者，債券孳息率反映債券持有人預期獲得的收益以及潛在資本收益。當孳息率下降時，債券持有人可以受益於資本增值，相反，當孳息率上升時，債券投資者可能會面臨一定的資本損失，但損失通常會被收益部分抵銷。在投資之前，理解何種程度的資本損失會抵銷所獲得的收益是很有幫助的。這通常被稱為「息差緩衝」，即孳息率在資本損失超過收益回報之前能上升的幅度，提供下行防護的緩衝。好消息是，即使是短期固定收益產品，目前的高孳息率仍為資本損失提供充足的安全邊際。這是因為即使孳息率大幅上升，也或不足以抵銷高起點獲得的收益，從而提供較高的下行防護。

購短債鎖定3至5年利潤 還有的是，吸引的估值和安全緩衝固然重要，但投資市場走向才是決定是否投資短期固定收益產品的關鍵。現時基本預期仍是經濟「軟着陸」，即各國央行已經做了足夠的工作來降低通脹，但不至於破壞經濟。然而，歐洲經濟「硬着陸」風險正在上升，尤其是製造業和服務業前景不佳，勞動力市場也顯現出疲軟迹象。如果「硬着陸」的可能性增加，歐央行可能會加快減息步伐，以應對進一步的經濟放緩。

最後，隨着銀行存款利率與歐央行和其他央行的貨幣政策掛鈎，投資者不太可能繼續享受近年來的高息回報。通過投資短期固定收益產品，投資者或可以鎖定3至5年的高回報率，這仍然高於大多數存款利率。

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