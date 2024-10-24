行業剖析：AI應用廣撐起半導體市場

雖然早前中國財政部的發布會未有表明刺激措施實際金額，但擬議的一籃子計劃側重風險處理，各種承諾的措施確實有力應對如地方財政壓力、根深柢固的房地產疲態等關鍵中期挑戰，前瞻指引堅實且方向正確。中港股市藉發布會細節不及預期而回調，但支持性財政政策方向不變，參考內地政府在2022年新冠疫情重新開放後的180度政策轉變經驗，料內地政府今年推出的經濟刺激措施可能比市場預期更多。

料數據中心開支續高增長 此外，美國聯儲局減息將為內地寬鬆貨幣政策提供更大靈活性，加上10月樓市銷情明顯改善，或反映市場信心正在恢復，而內地樓市好轉將帶動一系列消費品銷售回升。政策支持大方向未改，企業盈利增長預測亦較大機會因經濟回升，而在臨近的業績期被上調，有利估值仍低的中港股市。

上周半導體股受累於荷蘭半導體裝置製造龍頭ASML第三季業績差過預期而遭拋售，主要擔心人工智能（AI）前景不如預期般強。費城半導體指數由8月5日低位4,290點升近27%至10月15日最高5,441點，適度調整亦似合理，但因此而質疑AI在半導體行業的增長前景卻可能過慮。

隨着AI相關資本開支增加，AI伺服器市場基本面（約佔半導體需求16%）仍強。傳統伺服器和通訊終端市場需求正在改善，故將數據中心半導體整體潛在市場規模（TAM）由4,000億美元提高到5,000億美元，其中包括高頻寬記憶體（HBM）在內的圖像處理器（GPU）/客製化特殊應用集成電路（ASIC）的整體潛在市場規模約3,800億美元。

與此同時，將今年美國4大雲端數據中心的資本開支增長預算按年升幅由40%調高至50%，總額達1,666億美元，並預計明年數據中心資本開支將按年再升40%至2,334億美元。數據中心資本開支繼續高增長，支持相關半導體晶片需求。

台積電佳績反映晶片需求 AI亦明顯主導半導體市場增長，晶圓代工商龍頭台積電第三季業績明顯受惠AI需求，收入、毛利率及盈利皆好過預期，同時調高第四季及全年收入預測，佐證AI相關需求仍強。

半導體市場中的汽車、個人電腦（PC）及無線設備分項共佔半導體需求52%，或仍受累疲弱需求，但無阻AI相關半導體強勢。縱使美國半導體企業第三季業績或乏驚喜，加上過去兩個多月累積不少升幅，費城半導體指數屆時或現沽壓，惟AI增長前景未變，料費城半導體指數在步入今年底時因市場聚焦明年增長前景而回升，投資者或可把握業績期調整時趁低吸納。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪