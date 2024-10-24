港酒店成交額看跌 料全年39億縮35%

有國際代理行數據預計，今年全年亞太區酒店投資總額將達122億美元，較去年的117億美元增長約4.3%，不過，香港酒店今年的成交總額料約5億美元（約38.9億港元），將較2023年減少約35%。

仲量聯行最新分析，現時本港不少酒店空置率高企，尤其是3星級及4星級酒店受旅客消費模式改變影響甚大，新一份《施政報告》推出改裝酒店作學生宿舍的先導計劃，料將可刺激市場投資意欲，吸引更多發展商和投資者參與。

市場消息指，北角威非路道21號Twenty One Whitfield全幢酒店，獲買家洽購至約2.6億元。項目提供約54間客房，原業主約10年前以約3.95億元買入。

葵涌廣場一籃子舖放售 估值4億 另方面，利嘉閣（工商舖）獲業主委託放售太子彌敦道792號安康寧商業大廈全幢，建築面積約1.8萬方呎，放售價約1.6億元，呎價約8,889元。據悉，業主提供一定幅度的議價空間，項目由老牌家族自用半世紀。

第一太平戴維斯代理出售油塘高輝道15號萬年工業大廈9樓，意向價約8,200萬元；亦代理出售葵涌廣場3樓一籃子商舖，包括6號餐廳的82及83號舖連6、7號餐廳的儲物室及7號餐廳的儲物室，銀行估值約4億元。物業建築面積約11,667方呎，出租率達100%，每月淨租金收入逾100萬元；物業由大鴻輝集團持有。