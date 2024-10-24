二手冧價：將軍澳連錄蝕讓 將中兩年輸三成

撤辣後二手業主加快蝕賣離場，將軍澳二手市場連錄損手成交，將軍澳中心兩房單位剛以543萬元轉手，持貨逾兩年帳輸約30.5%。

中原劉紹剛表示，上址為11座中低層E室，實用面積約384方呎，獲同區上車客承接，成交呎價約14,141元。原業主於2022年2月以781.5萬元購入，帳面蝕238.5萬元。

美聯羅定康指，同區蔚藍灣畔1座中高層G室兩房戶，實用面積約488方呎，成交價約655萬元，呎價約13,422元，約4年帳面貶值約21.1%。利嘉閣鄧達榮續稱，區內海天晉6A座中層D室一房戶，以545萬元售出，呎價約14,810元，約3年蝕170萬元。

溱柏兩房賣435萬破底 上車盤樓價繼續尋底。中原王勤學表示，元朗溱柏7座低層F室，實用面積約511方呎，蝕本價468萬元放售，減至435萬元沽出，呎價約8,513元，做價創屋苑兩房戶新低，原業主2017年以635.4萬元購入，帳面貶值約31.5%。

該行伍錦基稱，沙田第一城10月暫錄約21宗買賣，剛錄50座中層A室以390萬元沽，以實用面積約284方呎計，呎價約13,732元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕118萬元。

栢慧豪園5載貶106萬 祥益林家倫稱，天水圍栢慧豪園3座高層G室兩房戶，減價48萬元，獲區內換樓客以482萬元購入，呎價約9,602元，較2019年購入價帳面再低約106萬元。

港島樓再現低價成交。香港置業郭詠詩表示，香港仔嘉和大廈兩房連天台戶，放盤約兩年，累減38萬元，以380萬元沽，呎價約10,920元，低市價約10%。