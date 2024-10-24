瑜悦加推 周日賣全數198伙
華懋集團與市建局合作的長沙灣瑜悅，昨加推第3號價單盡推餘下98伙，折實平均呎價約17,162元，並敲定周日一口氣推出全盤198伙發售。
該集團銷售總監封海倫表示，截至昨午4時累收逾9,000張入票，以當日發售所有單位計，超額認購逾44倍，料周五截票時有機會錄逾萬張入票。
是次加推單位包括4伙連天台或天台特色戶，整批由一房至三房間隔，實用面積312至594方呎，折實售價512.82萬至1,258.82萬元，呎價約14,652元起。
YOHO Hub II新價單涉139戶
其他餘貨盤乘勢加推，新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II，昨加推新價單139伙，折實售價659.43萬至1,550.32萬元，平均呎價約15,855元。而部分舊價單單位輕微提價約1至2%，下周三新一輪銷售30伙。
另外，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I昨錄兩宗成交，包括2座6樓B02室，售價472.27萬元，呎價約10,622元。項目已累售360伙，套現近19億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：