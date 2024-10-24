啟德新盤422萬起

DOUBLE COAST I已錄約3,000宗查詢，約三成為投資客。左起為黃浩賢、韓家輝、黃光耀、梁志堅及游偉光。

DOUBLE COAST I推78伙 呎價$17899一個月平3% 啟德新盤繼續搶佔市場焦點，位於跑道區的DOUBLE COAST I，昨公布首張價單共78伙，折實平均呎價約17,899元，較上月開價的同區新盤略低約3%，入場開放式單位折實價422.5萬元。發展商形容首批售價較保守，之後定會加價。

周六起收票開放示範戶 今批單位提供的9伙開放式戶型，折實價全數低於500萬元。售價低於800萬元單位有65伙，佔比超過八成。示範單位周六對外開放，同日收票。

會地主席梁志堅表示，首批單位售價較為保守，預計樓價至今年底有約5至10%升幅，現時是最抵買時間。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，最低售價及呎價為3座1樓G室，實用面積265方呎。

中國海外地產董事總經理游偉光稱，一房戶及兩房戶折實入場價523萬元及720.2萬元，套三房戶1,241.6萬元起。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢稱，項目設3種付款辦法，最高折扣為12%。

資料顯示，上一個開價的跑道區新盤為維港‧雙鑽，上月首張價單折實平均呎價約18,456元，惟尚未公布銷售安排。而昨開盤呎價與7月開價的柏蔚森I及柏蔚森III相若，首批平均呎價約17,188元及17,956元。

恒地及會地等6大發展商合作的同區天瀧，招標沽兩伙，包括5座22樓A室四房戶，成交價5,227萬元，呎價約37,822元。

Blue Coast II暫超購78倍 此外，長實集團( 01113 )香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II暫收逾7,000張入票，以周六次輪發售88伙計，超額認購逾78倍。集團營業部首席經理郭子威稱，當日銷售集中在第3座，下周一接受投標的24伙四房戶，認購相鄰單位將優先處理。

Blue Coast II夥中原按揭吸客。右二為郭子威，左二為長實營業部助理首席經理楊桂玲。