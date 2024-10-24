投行力撐 周大福股價漲7.8%
儘管周大福(01929)預期9月底止上半財年淨溢利按年倒退逾四成，但第二財季即7至9月份的內地直營店同店銷售跌幅收窄，獲部分投行力撐踏入10月後的跌勢持續改善、集團估值周期已見底等因素。該公司股價昨延續升勢，一度急漲逾10%，高見8.04元，全日仍升7.83%，收報7.85元。
東京百貨設專櫃
同時，周大福進一步拓展日本旅遊零售的新格局。據介紹，日本空港大廈株式會社（JAT）與中免集團（CDFG）首度合作，在東京銀座三越本館內開設的機場式市內免稅店「Japan Duty Free GINZA」，合作營運周大福珠寶專櫃。雙方早於2022年已簽署合作諒解備忘錄，一直探討合作計劃，而今次在銀座核心地段開設周大福珠寶品牌專櫃視為第一步，雙方將繼續積極尋求進一步在日本旅遊零售市場擴大合作內容與範圍。
中金公司認為，金價持續衝高影響周大福的內地、港澳黃金飾品銷售，但上季該企在其他市場淨增加3家周大福珠寶品牌的零售點，9月底止在其他市場的零售網絡共61家。且高毛利率的定價黃金首飾熱銷，有助對沖金價上漲對公司銷售帶來的負面影響。
摩根士丹利亦指，周大福10月至今的需求趨勢有改善，公司管理層對2025財年下半年的營運前景更具信心。
另外，新創建集團(00659)全資附屬周大福人壽保險已向科學基礎減量目標倡議（SBTi）遞交承諾書，成為首家主要在粵港澳大灣區營運的金融機構提交有關承諾，該企的短期減排目標將包括4個關鍵領域，並將於2030財年結束前完成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：