投行力撐 周大福股價漲7.8%

東京百貨設專櫃 同時，周大福進一步拓展日本旅遊零售的新格局。據介紹，日本空港大廈株式會社（JAT）與中免集團（CDFG）首度合作，在東京銀座三越本館內開設的機場式市內免稅店「Japan Duty Free GINZA」，合作營運周大福珠寶專櫃。雙方早於2022年已簽署合作諒解備忘錄，一直探討合作計劃，而今次在銀座核心地段開設周大福珠寶品牌專櫃視為第一步，雙方將繼續積極尋求進一步在日本旅遊零售市場擴大合作內容與範圍。

中金公司認為，金價持續衝高影響周大福的內地、港澳黃金飾品銷售，但上季該企在其他市場淨增加3家周大福珠寶品牌的零售點，9月底止在其他市場的零售網絡共61家。且高毛利率的定價黃金首飾熱銷，有助對沖金價上漲對公司銷售帶來的負面影響。

摩根士丹利亦指，周大福10月至今的需求趨勢有改善，公司管理層對2025財年下半年的營運前景更具信心。