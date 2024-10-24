歐萊雅生意遜預期 華銷售弱

在法國奢侈品牌愛瑪仕公布季績前夕，法國化妝品巨擘歐萊雅（L'Oreal）率先發布截至9月底止第三季收入約102.84億歐元，撇除匯率變動等按年增長3.4%，較第二季的5.3%進一步放緩，亦差過市場預期。受中國消費者信心低迷影響，歐萊雅在北亞市場的收入跌勢更擴大至6.5%，並連跌5季。

今年首9個月累計，歐萊雅的總收入按年升6%。以地區劃分，僅北亞地區繼續是唯一負增長的市場，按年下跌3%至74.3億歐元。在中國消費品類之中，歐萊雅認為自身為大眾品牌之首，惟旗下消費品業務卻持續受到內地消費者需求低迷所拖累；集團第二季在內地美容市場已錄負增長的情況下，第三季也在惡化。

泛大西洋投資正手持Sézane的35%股權，馬雲及阿里主席蔡崇信的家族辦公室藍池資本據報已表達對這個法國品牌的興趣，最終會否出手收購充滿未知數，但事成的話，有機會推動Sézane進軍亞洲市場。

至於市傳正籌備在倫敦上市的中國時裝零售電商Shein，因面臨拼多多旗下跨境電商平台Temu帶來的競爭，上半年業務收入按年僅升23%至180億美元，升幅遠低於去年全年的40%；利潤更顯著受壓，按年跌逾70%至不足4億美元。