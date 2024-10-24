德州儀器汽車收入升 靠中國電動車
曾孕育出台積電和中芯創始人的半導體老店德州儀器公布季績。德儀行政總裁伊蘭（Haviv Ilan）表示，上季汽車相關收入錄得高個位數的按季增長，推動力正是中國電動車，其半導體含量與日俱增，指當地汽車市場需求有所改善。
其實德儀本季收入指引僅37億至40億美元，連上限都低過市場預期，按年仍跌11.73至18.35%，延續上季生意額按年跌8.4%的頹勢，即連跌8季，主要是工業相關客戶仍在清理庫存。
業界人士分析，德儀相信工業以外用途的晶片需求會出現周期性改善，即使中國以外的車廠需求較差，電動車普及率上升亦會推動汽車相關晶片需求有所增長。德儀周三早段仍曾升4.65%。
小鵬進軍阿聯酋市場
另一方面，小鵬汽車(09868)在阿聯酋杜拜為G6、G9舉行上市發布會，正式進軍阿聯酋市場。然而，提到歐洲市場，董事長何小鵬坦言，歐洲多橫街窄巷，就算兩年內技術更成熟、法規經已允許，要自動駕駛落地歐洲仍有許多挑戰。
小米集團(01810)正於北京亦莊新城馬駒橋興建「小米汽車二期工廠」。內媒引述廠內工人表示「工期特別緊」，本年底就要封頂，計劃明年6月15日竣工，因此工人都在趕工，晝夜都在建設。
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