德州儀器汽車收入升 靠中國電動車

曾孕育出台積電和中芯創始人的半導體老店德州儀器公布季績。德儀行政總裁伊蘭（Haviv Ilan）表示，上季汽車相關收入錄得高個位數的按季增長，推動力正是中國電動車，其半導體含量與日俱增，指當地汽車市場需求有所改善。

其實德儀本季收入指引僅37億至40億美元，連上限都低過市場預期，按年仍跌11.73至18.35%，延續上季生意額按年跌8.4%的頹勢，即連跌8季，主要是工業相關客戶仍在清理庫存。

業界人士分析，德儀相信工業以外用途的晶片需求會出現周期性改善，即使中國以外的車廠需求較差，電動車普及率上升亦會推動汽車相關晶片需求有所增長。德儀周三早段仍曾升4.65%。