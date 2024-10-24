Arm擬撤專利權 高通早段跌3%

英國晶片指令專利公司Arm準備取消高通的專利使用權。即使高通在現任行政總裁艾蒙的領導下，試圖透過自家設計逐漸減輕對Arm的依賴，消息仍觸發高通股價周三早段曾跌3.27%。

高通隨時被「廢武功」引發軒然大波，事緣高通2021年收購由蘋果公司（Apple Inc.）前高層開辦的晶片設計公司Nuvia，Arm卻認為交易未得其同意，高通不能將Nuvia基於Arm架構設計的訂製化處理器核心直接用在高通產品上。

高通的反應當然是Arm無權干涉其內政，Nuvia開發的Oryon架構融入到其人工智能（AI）個人電腦（PC）晶片。高通回應事件時表示，斷供專利是Arm的一貫做法，「我們有信心，高通與Arm協議中涵蓋的權利將得到法院的確認。」

台積電向美通報華為取用晶片 另邊廂，世界最大晶片代工廠台積電被指違反美國制裁令助華為生產晶片一事，台積電表明經已向美國商務部通報，「現階段不察覺到台積電成為（美國政府）調查對象」，又強調台積電遵從包括出口管制在內的所有適用法規，2020年9月中開始已經沒有向昔日的大客華為發貨。

華為在美國晶片禁令實施近4年仍能供應多種先進晶片，難免惹人疑惑。消息指，台積電早前接獲一名客戶的訂單，跟過去為華為生產、採用7納米製程的人工智能晶片「昇騰910B」有幾分相似，所以知會美國商務部。