可口可樂績佳 加價奏效

上季內生收入增9% 經調整純利261億 股神巴菲特的愛股、全球最大飲品企業可口可樂公司新鮮出爐的季績依然穩健，上季撇除匯率變動等的內生收入按年增長9%，遠勝市場預期，主要是定價策略奏效，順手調高今年全年業績指引。反觀「幾十蚊一杯」的咖啡某程度上只是非必需消費品，連鎖咖啡店星巴克上財政季度同店銷售數據慘不忍睹，更狼狽得不敢公布本財年的業績指引。

中國業務倒退累銷量跌 業績公告顯示，截至上月27日止3個月，可口可樂公司收入按年微跌0.82%至118.54億美元，列帳基準純利按年倒退7.74%至28.48億美元，撇除交易損益等項目後的非公認會計準則（non-GAAP）純利按年升4.43%至33.47億美元（約261.06億港元）。公司同時把今年全年內生收入增長指引由「9至10%」上修至「10%」，並將撇除匯率影響的每股盈利增長指引由「13至15%」提高到「14至15%」。

可口可樂公司上季總銷量實際上是按年倒退1%，所以「定價與產品組合影響」對收入高達10個百分點的正面作用乃業績理想的關鍵原因。其中原味可樂銷量大致持平，拉丁美洲、北美和亞太區的增長被EMEA（歐洲、中東及非洲）抵銷。然而，無糖可樂總銷量按年升一成一，而且是所有列帳地區都有增長，可見現代人愈益追求無糖健康飲食。

不過，即使有強勁的品牌號召力，可樂公司亦披露上季銷量下跌跟中國有所倒退有關。單看亞太區，總銷量按年下跌2%，原味可樂有增長，但包裝水、運動飲品、咖啡和茶、果汁，乃至「增值奶類飲品」和「植物飲料」全部銷量齊倒退。

星巴克華同店銷售挫14% 中國消費信心低迷對星巴克的衝擊更為顯著，9月底止財政季度中國同店銷售按年倒退14%，其中6個百分點來自客流倒退、8個百分點來自平均單價，觀乎內地一家瑞幸咖啡的斜對面可以有另一間瑞幸咖啡，上述數字並不令人驚訝。

就連美國的同店銷售也頗為難看，按年跌6%，其中10個百分點是客流倒退，所幸平均單價把跌幅收窄4個百分點，這與可口可樂公司上季北美銷量按年持平、「定價與產品組合影響」對內生收入增長帶來11個百分點正面貢獻脗合。

中美市場俱令人沮喪下，以固定匯率計，星巴克上財季收入按年倒退2.9%，遠遜市場預期，並且是4年以來最嚴重；經調整每股純利僅80美仙，按年倒退24.52%。公司表示會簡化「過度複雜」的餐牌，並透過突出「手工產品」去重整營銷策略。

可口可樂上季各地表現 可口可樂股價走勢