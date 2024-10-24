金管局推戶口互聯助銀行共享數據

香港金融管理局將「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）計劃命名為「戶口互聯」，並聯同科技園公司推出「戶口互聯開發者平台」，促進銀行按照客戶意願，安全高效地與其他銀行共享帳戶數據。

先導計劃今年1月展開，共28家銀行參與；冀建立銀行同業共享帳戶數據的守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，方便銀行將客戶名下存款帳戶資訊，包括帳戶狀態、結餘和交易紀錄，分享至另一家銀行，推動業界推出更多數據為本的創新銀行產品和服務。

提升營運效率防騙能力 金管局副總裁李達志表示，「戶口互聯」有助減輕銀行對紙本文件的依賴，提升營運效率，亦可讓客戶緊貼自己在各銀行的資金狀態、碳排放量等資訊，提升客戶的理財規劃能力，以及協助銀行有效證明客戶身份，加強防範詐騙能力。

他強調，當局及業界重視保障數據安全和私隱，分享數據前要先得到客戶同意，同時僅開放銀行同業共享，以便在同樣保安條件下使用資料；若有其他商戶要求提供資料或授權，則與計劃無關。

滙豐香港區首席營運總監湯穎欣認為，計劃令銀行提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。計劃框架下，該行可與其他銀行安全地共享客戶授權的帳戶數據，於手機應用程式（App）有效地管理不同銀行戶口的個人財務。

渣打本季推跨行戶口查詢 渣打香港財富管理及零售銀行業務數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳預計，該行將於第四季向個人銀行客戶推出跨行戶口查詢服務，讓客戶按意願授權後，透過手機App實時瀏覽其名下於不同銀行開設的個人存款帳戶結餘；計劃於明年逐步加入更多銀行及其他資訊，例如進支帳紀錄、財富管理等。

上海商業銀行高級副總裁兼數碼化轉型處主管范光華透露，自參與計劃以來，上商已處理逾5,000萬元中小企貸款申請，有助簡化客戶申請貸款流程，縮短流水分析的時間，免卻客戶繁複提交文件。該行亦會將所獲數據，為中小企提供業務分析報告，從而提升他們的營運效率。