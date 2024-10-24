Apple願加大中國投資 支持產業鏈高質發展

美國政府愈對中國科技加緊封鎖，愈引來美國巨擘反其道而行。繼今年3月來華與內地商務部部長王文濤會晤後，蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克昨與內地工信部部長金壯龍見面，庫克更指，Apple願意積極掌握中國對外開放的機遇，持續加大在中國的投資，協助產業鏈供應鏈高品質發展。

金壯龍指，今次雙方就Apple在華發展、網絡數據安全管理、雲服務等議題交換意見，並冀Apple繼續深耕中國市場。庫克隨後在社交平台透露行程，據報被問及下周將發布的人工智能（AI）工具Apple Intelligence何時落戶中國時，他坦言「正努力推進，背後有一個具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者。」

華增值電訊擴開放 啟動4試點 昨日工信部組織召開增值電訊業務擴大對外開放試辦工作座談會，又正式啟動北京、上海、海南、深圳4地增值電訊業務擴大對外開放試辦工作。金壯龍指出，近年中國有序擴大電訊領域對外開放，為各國企業在華投資興業創造新機遇。截至9月，獲准在華經營電訊業務的外企已增至2,220家。

此外，當局總工程師趙志國在發布會表示，會積極應對反補貼調查及高額關稅等貿易壁壘，在投資及管理等方面為汽車企業出海提供更多支持和便利。趙又指，將持續推進降低企業成本，深入開展服務中小企業系列專項行動。強化行業引導，加強標準質量引領、增強行業自律，積極防止「內捲式」惡性競爭。