波音上季蝕481億 深陷財困

近年事故頻生、引發航空安全疑慮的美國飛機製造商波音公司（Boeing）公布了截至9月底止一季業績，季內收入按年下跌1.45%至178.4億美元；淨虧損61.74億美元（約481.5億港元），較去年同期的16.38億美元虧損擴大了2.76倍，為2020年來最大季度虧損。面對目前公司的經營困境，行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），承認公司「背負了太多的債務」，又指業務嚴重失誤令客戶感到失望。

積壓商用機訂單逾5400架 奧特伯格預告，波音將會「有一個計劃」，而且變革已經在進行中，並且提到公司尚有約5,000億美元的積壓訂單之類。不過，這類資訊似乎對於重振波音業務無甚幫助，因為該公司最大的問題是產品安全頻出事，導致監管審批更嚴格，拖累其飛機交付的進程。即使有再多的訂單，恐怕亦無助解決問題。

波音的商用飛機業務上季繼續令人失望，雖然交付了116架飛機，按年增加11架，但收入不升反跌，按年減少5.49%至74.43億美元；經營虧損更擴至40.21億美元。該公司表示，目前787系列機款每月產能為4架，計劃在年底前恢復到5架。於上一季度商用飛機訂單淨增長49架，積壓商用機訂單超過5,400架。

不過，要留意的是，波音此前已宣布在全球大裁員，在不犧牲安全的前提下，產能是否可以繼續增長仍是一大問號。在國防業務方面，上季經營虧損亦高達23.84億美元，意味着該公司兩大主營業務都在持續虧損，要翻身恐怕不容易。