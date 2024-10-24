IMF警告全球金融系統風險加劇

隨着全球主要發達經濟體陸續進入減息周期，寬鬆的金融環境理論上會降低金融系統風險。不過，國際貨幣基金組織（IMF）卻警告，全球金融系統脆弱的情況有所加劇，原因包括資產估值高、債務水平上升、金融槓桿增加、地緣政治相關風險，甚至特別點名提到中國相關的金融風險可能會拖累全球經濟。

IMF於最新的《全球金融穩定報告》中提到，基於全球貨幣政策將繼續放寬的預期，金融環境保持寬鬆，新興市場仍具備抗風險能力，資產價格的波動在總體上也維持在較低水平。寬鬆的金融環境使得近期風險可控，但也促進了脆弱性的積累，例如資產估值處於高位、全球私人和政府債務攀升以及非銀行金融機構加大了槓桿的使用。

道指早段跌299點 這些因素或會放大負面衝擊，從而加劇未來下行風險──在高度經濟不明朗與較低金融波動之間，反映出金融與實體經濟的脫節日益嚴重，故這種放大效應出現的機率已有所增加。報告又專門指出︰「中國增長前景放緩，以及其金融體系的脆弱性是全球經濟的一個主要下行風險。」

事實上，以美國為首的發達經濟體，在減息路徑上也不怎麼明確，故市場的減息預期實際上仍充滿變數。美股3大指數於周三早段反覆偏軟，道指曾跌299點，報42,625點；標指跌31點，報5,820點；納指跌179點，報18,394點。另外，美國9月成屋銷售按月減少1%，至以年率計384萬間，創下14年新低。

諾偉（Nuveen）首席投資官Saira Malik形容，目前美股的牛市「如履薄冰」，因為目前標指市盈率比起過去10年平均值高出21%，在這次的業績期中，成功實現高於預期盈利增長的企業，股價表現也不如以往。此外，隨着美國大選來臨帶來的市場波動，資金可能會轉向美股以外的其他市場。不過，摩根資產管理卻認為，大型美股未來10至15年仍然會是各路資金的投資核心，年度化回報達6.7%。

加國減息半厘 或再降 另外，加拿大央行公布了議息結果，一如市場預期降低政策利率0.5厘，主要由於通脹回落進展良好。分析亦指出，假如該國的通脹維持回落勢頭，那麼今年底前仍有可能再額外減息0.5厘。