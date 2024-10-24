特朗普交易復熾 美元3連揚

日圓兌港元插穿5.1算 在岸人幣近兩個月低 市場進一步押注特朗普將勝出美國總統大選，「特朗普交易」（Trump Trade）近日翻炒熱度十足，反映在匯市及大宗商品上，首先是美匯指數連升3日，昨日再升近0.48%，觸及104.57的7月底以來新高，此消彼長下，日圓兌每美元連失152及153關，低見153.19，跌1.39%，續跌至7月底以來最低，每百日圓兌港元跌穿5.1算，低見5.073。種種迹象均顯示，市場已經做好準備應對特朗普重新上台加徵關稅。

與此同時，由於聯儲局官員近日開腔表態指須謹慎減息，言論刺激美國以至全球各地主要經濟體債息應聲抽升。其中，美國10年期國債孳息率事隔3個月再突破4.2厘，昨日曾經升抵4.262厘，日本40年期國債孳息率則一度升至2.538厘，是2008年以來最高水平。

美銀CEO促聯儲謹慎減息 美國銀行行政總裁（CEO）莫伊尼漢（Brian Moynihan）敦促聯儲局決策者謹慎權衡減息幅度，確保不要用力過猛，又預期美國經濟不會「硬着陸」，可以保持強勁增長，迫使聯儲局在一段時間之內保持「鷹」派態度，應對通脹。他本人則預計聯儲局今年再減息半厘，明年再隔次會議減息0.25厘，本輪減息周期將直到3.25厘。

至於日圓又再轉弱，日本央行會否重啟「買日圓、沽美元」的操作同樣值得關注。大和證券駐東京高級外匯策略師石月幸雄直言不能排除有關行動。SBI Liquidity Market市場研究部主管上田真理人提及，美債孳息在美國總統大選影響前夕不太可能下跌，美元也無太大機會被拋售，反映市場避險情緒高居不下。

傳奇交易員憂美債捱沽 因成功預言1987年「10月股災」而揚名的華爾街傳奇交易員瓊斯（Paul Tudor Jones）近日警告美債行情，直指擔心政府開支增加導致債市出現大幅拋售，繼而刺激利率飆升。

鑑於美國的財政狀況轉趨惡化，他不會持有美國國債或公司債這類固定收益資產，惟會持有黃金、比特幣、商品和科技股。貴金屬昨敵不過強美元，現貨金連續5日破頂，每安士曾見2,758.51美元，之後回吐逾1%，現貨銀更曾瀉3.7%，每安士低見33.5625美元；比特幣高位整固，每枚低見66,174美元，曾跌1.9%。

非美貨幣受壓，人民幣也不能獨善其身，在岸人民幣昨日收報7.1268兌每美元，跌56點子，創近兩個月新低，離岸價低見7.1467，每百港元升至接近92元人民幣。

野村為特朗普重新上台向中國進口商品徵收60%關稅的舉措作出分析，預期這樣會使離岸人民幣兌每美元下瀉10.7%。該行又相信，本月中國結匯順差未必能夠持續上月的強勢，原因是隨着美國大選不確定性增加之際，市場對中國政府刺激政策的樂觀情緒消退，又相信境內企業囤積外匯可能再次上升，某程度上是因為美國經濟相對歐洲強勁。

日圓年內走勢