地平線機器人暗盤漲26%
新股接住上！今日首掛的內地自動駕駛公司地平線機器人(09660)，公開發售部分超購32.83倍，一手中籤率100%，人人有份，其以招股價上限3.99元定價，上市前夕暗盤表現向好，在耀才暗盤交易市場一度抽高28.07%，收市揚26.81%，報5.06元，每手600股帳面獲利642元。
華昊中天醫藥集資3.2億
值得留意的是，有傳該企獲外資大手認購，包括歐資投資管理公司柏基（Baillie Gifford & Co.），認購額達5億美元（約39億港元），幾乎是整個國際配售部分，惟還有挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management）、威靈頓投資管理（Wellington Management Group）等認購，相信柏基獲派的貨量比訂單量少。
昨日起招股的尚未有盈利的生物科技公司華昊中天醫藥(02563)，以每股招股價16至22元，發行1,458.8萬股H股，集資最多3.2億元，每手200股，一手入場費4,444.38元，下周一「截飛」，預期於10月31日掛牌。
華昊中天醫藥引入私募基金TPG、在深圳上市的醫療設備貿易公司百洋健康、投資公司潤淼資產管理，以及內地知名天使投資者龔虹嘉為基礎投資者，合共認購2,300萬美元等值股份。以集資上限計算，佔發行規模55.38%，設6個月禁售期。
另外，國營車企奇瑞控股集團據報選用中金、廣發証券和華泰國際，負責安排旗下奇瑞汽車赴港上市，擬以超過1,000億元人民幣的估值，最快明年成事。
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