地平線機器人暗盤漲26%

華昊中天醫藥集資3.2億

值得留意的是，有傳該企獲外資大手認購，包括歐資投資管理公司柏基（Baillie Gifford & Co.），認購額達5億美元（約39億港元），幾乎是整個國際配售部分，惟還有挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management）、威靈頓投資管理（Wellington Management Group）等認購，相信柏基獲派的貨量比訂單量少。