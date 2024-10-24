企業抽水潮 優必選折讓兩成配股籌4億

資本開支負擔向來不低的潤電昨日開市前公布，據一般授權向第三方配售逾1.98億股，另據特別授權向合貿有限公司發行逾1.68億股新股，相當於經擴大已發行股本的3.83%及3.26%，分別料淨籌約38.86億元及33.1億元。配售價及認購價均為每股19.7元，較周二收市價折讓約5.06%，擬利用所得資金於增加現金儲備，以供營運及一般企業用途，以及償還財務負債，包括商業借款及其他應付款項。

花旗認為潤電配股屬意料之中，因集團今年全年資本開支預計約599億元，主要用於增加可再生能源發電量。另外，潤電在今年上半年的自由現金流為負數，且建議分拆華潤新能源控股在深圳市場上市一事，或因市況而延遲。因此，若未來集團再進一步配股，該行亦不會感意外。

潤電撲水71億 跌穿配售價 由於該行認為潤電估值已不高，故予其「買入」評級，目標價27元。不過，潤電昨日股價在抽水逾71億元的消息發布後曾插逾一成，低見18.42元，收報19.38元，仍跌穿配售價及認購價。

反觀優必選股價在周二炒高20.07%後，於昨日開市前宣布大幅折讓近兩成的配股事項，股價全日仍收升3.9%，報111.9元。該企擬配售506萬股新H股，相當於經擴大已發行股本約1.19%，每股配售價86.18元，正正較周二收市價折讓19.98%。優必選擬將所得款項用於集團業務營運和發展，包括境內外投資，以至償還集團在金融機構授信業務項下的到期金額。

多家港上市企業10月抽水