產經

恒指漲443點後升少截 北水買貨增60%

港股昨日做好，主板交投也回升至近兩千億元。（中新社圖片） 港股昨日做好，主板交投也回升至近兩千億元。（中新社圖片）
港股昨日做好，主板交投也回升至近兩千億元。（中新社圖片）
港股觀望氣氛尚厚，恒生指數周三受制20天線（約20,867點），儘管午後曾升443點，高見20,942點，收市升幅收窄至261點或1.27%，報20,760點，主板成交回升至1,926億元。「北水」連續3日錄得淨流入，金額為93.99億元，按日增加近60%；沽空比率連續兩日在11%水平。
滙控重組大行看法分歧
滙豐控股(00005)公布架構重組方案後，股價周三微升0.8%，收報68.8元。據悉行政總裁艾橋智向員工表示，因應職能重疊關係，有個別中高級管理層無可避免離職。
一眾投資大行對滙控的「執位」行動看法分歧，當中高盛認為變動可令滙控有足夠空間減省成本，改善新成立的企業及機構理財（CIB）部門之內，低效的資產負債表和風險加權資產，所以維持目標價在82元，評級「買入」。
摩通則對滙控對重組的規模感意外，認為商業銀行、環球銀行及資本市場兩大業務合併屬合理，但將香港業務單獨列為獨立匯報項目不具優勢，因為香港作為金融中心，與內地等地區關連度大。
信義光能飆12%藍籌最勁
其他板塊方面，美國商務部考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅，涉及產品包括部分小型、低瓦數及離網晶硅光伏（CSPV）電池。信義光能(00968)昨日收升12.42%，報3.8元，是升幅最大藍籌。另協鑫科技(03800)及新特能源(01799)分別收升25%及11.49%。
「去中國化」基金仍受捧
另邊廂，騰訊控股(00700)大股東、南非企業Naspers行政總裁Fabricio Bloisi早前發表上任百天股東信，稱旗下互聯網投資旗艦Prosus以15億美元賣出攜程集團(09961)持股，預期未來12至18個月加碼投資印度新股。攜程昨收升2.17%，報479.6元，騰訊則升1.56%，收報428.2元。
Naspers的行動多少令外界質疑港股能否有力再上，此時此刻，基金研究公司晨星（Morningstar）亦引述數據指，業內老行尊富蘭克林鄧普頓本周推出「中國以外」的新興市場基金，原因是看到投資者熱衷避開某個行業或地區，所以很樂意順勢而行，創設特定基金為投資者服務。這類「去中國化」基金的資產規模今年累升75%，突破260億美元。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc