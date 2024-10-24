恒指漲443點後升少截 北水買貨增60%

港股觀望氣氛尚厚，恒生指數周三受制20天線（約20,867點），儘管午後曾升443點，高見20,942點，收市升幅收窄至261點或1.27%，報20,760點，主板成交回升至1,926億元。「北水」連續3日錄得淨流入，金額為93.99億元，按日增加近60%；沽空比率連續兩日在11%水平。

一眾投資大行對滙控的「執位」行動看法分歧，當中高盛認為變動可令滙控有足夠空間減省成本，改善新成立的企業及機構理財（CIB）部門之內，低效的資產負債表和風險加權資產，所以維持目標價在82元，評級「買入」。

摩通則對滙控對重組的規模感意外，認為商業銀行、環球銀行及資本市場兩大業務合併屬合理，但將香港業務單獨列為獨立匯報項目不具優勢，因為香港作為金融中心，與內地等地區關連度大。

Naspers的行動多少令外界質疑港股能否有力再上，此時此刻，基金研究公司晨星（Morningstar）亦引述數據指，業內老行尊富蘭克林鄧普頓本周推出「中國以外」的新興市場基金，原因是看到投資者熱衷避開某個行業或地區，所以很樂意順勢而行，創設特定基金為投資者服務。這類「去中國化」基金的資產規模今年累升75%，突破260億美元。