港交所上季多賺6% 收入逾53億創紀錄

不過，按季比較，港交所上季純利及總收入分別微跌0.31%及0.88%，而各項市場業務數據普遍亦有倒退。其中，主要業務收入按季減少3.59%至48.52億元，按年則增長3.32%，反觀公司資金的投資收益淨額按季及按年分別升38.52%及40.83%。

事實上，7月2日至9月23日（中央開始宣布救市前）的日均主板成交額僅約988億元，比次季約1,215億元低一大截，全靠9月24至30日的「大時代」把全季數字拉升至1,188億元。

由於僱員費用及資訊技術費用增加，上季營運開支按年增加4.67%至13.65億元，但EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年升5.93%至39.26億元，EBITDA利潤率維持在74%。

首9個月溢利歷來次高 首3季累計，港交所賺92.7億元，與去年同期大致相若；收入及其他收益按年增加2.13%至159.93億元，更多是由公司資金的投資收益淨額貢獻。陳翊庭指，港交所首9個月收入及溢利都是歷來第二高，受內地公布刺激經濟措施，以及全球主要央行推寬鬆貨幣政策影響，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性。

她續指，集團所有市場均錄得強勁成交，現貨、衍生產品、交易所買賣產品（ETP）以及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄，而倫敦金屬交易所（LME）收費交易金屬合約的日均成交量增25%，推動業績增長。

9月底處理96宗上市申請 港股首3季日均成交額按年增長3.28%至1,133億元，港股通日均成交額則升19.31%至383億元；滬深股通日均成交額創首3季新高紀錄，達1,233億元人民幣，按年增加13.95%；衍生產品合約及股票期權合約平均每日成交張數齊刷新首3季紀錄，分別達81.7萬張及69.9萬張，按年大升11%及13%。

港交所股價昨日一度揚3.72%，高見322.6元，收市升幅縮至1.22%，報314.8元，全日成交26.81億元。

港交所第三季業績概覽 第三季市場成交主要表現 港交所股價近月走勢